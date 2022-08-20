Французов удивило изобилие продуктов в российских супермаркетах

Французские журналисты телеканала France Info приехали в Россию и были шокированы изобилием продуктов в супермаркетах. Они сделали вывод, что семь пакетов западных санкций вообще никак не сказались на экономике России и гражданах страны.

Фото: ТАСС ТАСС

«Спустя почти полгода после начала украинского кризиса против России неоднократно вводились экономические санкции. Многие крупные компании покинули страну. Но это не имело никаких последствий для Москвы, которая продолжает твердо держаться», - пишет сайт France Info.

Издание сообщает, что сейчас супермаркет в РФ похож на любой другой западный супермаркет. Полки уставлены едой и напитками. Клиенты могут легко найти французские продукты или европейские вина. Дефицита, которого некоторые россияне опасались несколько месяцев назад, не произошло.

«Есть товары, которые пропали, но они были заменены»... «Зачем мне врать, у нас есть все», — рассказали россияне французским журналистам.

«Российская экономика, похоже, удачно сопротивляется экономическим санкциям. Снижение ВВП в этом году составит 4%, что далеко от прогноза в 8%. Российским компаниям действительно удается обойти ограничения» - делает вывод France Info.