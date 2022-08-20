Путин поздравил Кончаловского с юбилеем

«Ваши работы, удостоенные престижных профессиональных наград и премий, неизменно становятся событием в отечественном и мировом кинематографе, отличаются неординарностью замысла, блестящими актёрскими ансамблями, почерком настоящего Мастера и Творца», – сказано в телеграмме.