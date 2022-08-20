Путин поздравил Кончаловского с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил режиссёра Андрея Кончаловского с 85-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент отметил неординарность «выдающегося режиссёра и сценариста, искренне преданного любимому делу человека».
«Ваши работы, удостоенные престижных профессиональных наград и премий, неизменно становятся событием в отечественном и мировом кинематографе, отличаются неординарностью замысла, блестящими актёрскими ансамблями, почерком настоящего Мастера и Творца», – сказано в телеграмме.
Глава государства пожелал Кончаловскому здоровья, вдохновения и всего наилучшего.