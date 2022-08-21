Более 304,5 млн тестов на коронавирус провели в России

Более 304,5 млн исследований на COVID-19 проведено в России. Об этом со ссылкой на данные Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф».
«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 304,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», - говорится в сообщении.
Отмечается, что за последние сутки проведено 192 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 2 тыс. 531 человек.
Ранее «Радио 1» сообщило, что в Подмосковье стартовал ремонт территорий медучреждений. Уже завершены работы на пяти территориях медицинских учреждений в четырех городских округах.