Умер актер, подаривший голос Филе из "Спокойной ночи, малыши!"

В возрасте 64 лет умер артист Сергей Григорьев, подаривший голос щенку Филе из знаменитой детской программы «Спокойной ночи, малыши!» Об этом в субботу, 20 августа, сообщает «Москва 24».

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Известный кукловод умер в Израиле. Причины его смерти не уточняются.

Известно, что в программе «Спокойной ночи, малыши!» Григорьев играл 27 лет — с 1987 года. В 2003 года артист исполнял роль кота Коксика в популярной детской программе «Шишкин лес».