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15 минут назад

Минцифры пообещало сдерживать рост цен на связь в России

Ferra.ruиещё 6

Сегодня агентство TelecomDaily сообщило, что цены на услуги связи в России могут вырасти к концу года на 15-18%. В Минцифры прокомментировали эту информацию.

Минцифры отреагировали на рост цен на связь в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве сказали, что следят за тарифной политикой сотовых операторов и не допустят спекуляций в этой сфере. Минцифры обещает, что даже поднятая стоимость тарифов операторов останется в пределах инфляции и не должна стать ощутимой для абонентов. Качество связи сохранится.

В России снова подорожает мобильная связь

Ранее ФАС вместе с Минцифры разработали «Методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учётом текущего уровня инфляции».

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