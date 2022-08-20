Минцифры отреагировали на рост цен на связь в России

Сегодня агентство TelecomDaily сообщило, что цены на услуги связи в России могут вырасти к концу года на 15-18%. В Минцифры прокомментировали эту информацию.

В ведомстве сказали, что следят за тарифной политикой сотовых операторов и не допустят спекуляций в этой сфере. Минцифры обещает, что даже поднятая стоимость тарифов операторов останется в пределах инфляции и не должна стать ощутимой для абонентов. Качество связи сохранится.