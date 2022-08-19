В Минздраве отреагировали на задержание нарколога Брюна

Евгений Брюн, задержанный по делу о мошенничестве, не является главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава РФ, должность упразднили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В Минздраве отметили, что должность главного внештатного специалиста психиатра-нарколога была ранее исключена из номенклатуры специалистов в процессе ее доработки. В связи с этим Брюн не может занимать ее сегодня.

При этом ведомство пообещало оказать «необходимое содействие следствию» по его делу.