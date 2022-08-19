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1 час назад

В Минздраве прокомментировали задержание нарколога Брюна

Елена Прошина

Евгений Брюн, задержанный по делу о мошенничестве, не является главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава РФ, должность упразднили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минздраве отреагировали на задержание нарколога Брюна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Минздраве отметили, что должность главного внештатного специалиста психиатра-нарколога была ранее исключена из номенклатуры специалистов в процессе ее доработки. В связи с этим Брюн не может занимать ее сегодня.

При этом ведомство пообещало оказать «необходимое содействие следствию» по его делу.

В Москве задержан главный нарколог России

Ранее стало известно, что Брюна задержали в Москве. Его обвиняют в организации закупок госучреждениями тестов и реагентов для определения наркологической зависимости по завышенным ценам и использовании с этой целью сети аффилированных компаний.

Общество,Евгений Брюн,Минздрав РФ,
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