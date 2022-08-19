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7 минут назад

Известный московский ресторан не впустил военного и угодил в скандал

Секрет Фирмы

Охранники ресторана «Магадан» в Москве отказались впускать в зал российского военного, который приехал туда на день рождения матери. Они увидели военную форму и попросили лейтенанта зайти через чёрный ход. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, охранников уже уволили.

Известный московский ресторан не впустил военного и угодил в скандал
Фото: Яндекс.Карты / скриншотЯндекс.Карты / скриншот

Совладелец заведения — известный ресторатор Аркадий Новиков пытался извиниться перед матерью военного, но та не взяла трубку.

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Офицер воздушно-космических сил (ВКС) Павел (имя изменено) рассказал о случившимся с ним телеканалу «Рен ТВ». По словам военного, охрана заявила ему, что людям в форме в ресторане не место. Секьюрити предложили лейтенанту пройти с заднего входа, миновав для этого клумбу и кусты. Как отметила позже девушка Павла, в правилах для гостей «Магадана» не прописаны ограничения для людей в военной форме.

«То, что произошло, было абсолютно несправедливо, и со стороны руководства ресторана это абсолютное неуважение», — сказала она.

Мать военного, к которой он приезжал на день рождения, написала заявление в прокуратуру. Женщина подчеркнула, что простых извинений от персонала за испорченный праздник ей недостаточно.

На произошедшее обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он рассказал, что связался с бизнесменом Аркадием Новиковым и тот сказал, что «сам до глубины души возмущён» случившимся. Ресторатор подчеркнул, что российским военным в «Магадане» всегда рады. Провинившихся охранников уже уволили.

В беседе с «Газетой.Ru» совладелец «Магадана» добавил, что пытался лично извиниться «за глупость персонала» перед матерью офицера. Однако родители военнослужащего не взяли трубку.

«Сегодня мне сообщили, что всех уволили. В прокуратуру отвезли приказ на увольнение, расторжение договора с ИП организатором мероприятия, видео извинения директора перед женщиной», — рассказал Новиков.

Ранее в крымском посёлке Видное сотрудники станции техобслуживания отказались обслуживать российских военных. Впоследствии владелец мастерской назвал случившееся недоразумением. По его словам, автосервис не смог сделать вулканизацию шин грузовику с буквой Z на борту, потому что на станции не было возможности обслуживать грузовые автомобили. Но это не спасло предприятие. Власти Крыма провели проверку и заявили, что автосервис построили на этом месте незаконно. В итоге станцию полностью снесли.

Общество,Аркадий Новиков,Александр Хинштейн,Госдума,
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