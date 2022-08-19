На Анапу обрушился ливень с градом

В городе Анапа Краснодарского края наблюдается ливень с градом и сильным ветром. Видео с места событий опубликовало агентство РИА «Новости».

На кадрах видно, что на землю вместе с каплями дождя падает крупный град, в городе сильный ветер и обильные осадки.

В региональном управлении МЧС РФ предупредили, что с 19 по 21 августа на территории Краснодарского края ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

«На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем», — говорится в сообщении.

Жителям и гостям региона рекомендовано при усилении ветра ограничить выход из зданий, не стоять под линией электропередач и не подходить к оборвавшимся электропроводам.