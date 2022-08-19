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20 минут назад

На Анапу обрушился ливень с градом

Газета.Ru

В городе Анапа Краснодарского края наблюдается ливень с градом и сильным ветром. Видео с места событий опубликовало агентство РИА «Новости».

На кадрах видно, что на землю вместе с каплями дождя падает крупный град, в городе сильный ветер и обильные осадки.

В региональном управлении МЧС РФ предупредили, что с 19 по 21 августа на территории Краснодарского края ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

«На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем», — говорится в сообщении.

Жителям и гостям региона рекомендовано при усилении ветра ограничить выход из зданий, не стоять под линией электропередач и не подходить к оборвавшимся электропроводам.

Утром в интернете было опубликовано видео, на котором видно, как смерч обрушился на Сакский район Крыма. По данным канала, в результате разгула стихии никто не пострадал, при этом были повреждены не менее пяти автомобилей и крыша устричной фермы.

Общество,Видео,МЧС России,
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