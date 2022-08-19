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21 минуту назад

В нескольких городах России были побиты температурные рекорды

Москва24

В нескольких российских городах 18 августа были зафиксированы погодные аномалии с температурой на 8-10 градусов выше нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Об этом сообщает "Интерфакс".

В нескольких городах России были побиты температурные рекорды
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов Агентство "Москва"/Александр Авилов

По его словам, новые температурные рекорды для этого дня были установлены в Санкт-Петербурге, Новгороде и в Пскове.

"Наиболее заметные аномалии из-за жары, температура на 8-10 градусов выше нормы, происходят в Северо-Западном федеральном округе. Вчера в Санкт-Петербурге было превышено рекордное значение для 18 августа за весь период метеонаблюдений, 30,6 градуса, предшествующее рекордное значение для 18 августа в Санкт-Петербурге было в 1945 году", – сказал он.

Вильфанд добавил, что в Новгороде температура воздуха поднялась до 30,3 градуса, а предшествующее рекордное значение зафиксировали 98 лет назад.

По его словам, еще один рекорд был установлен в Пскове. Там воздух прогрелся до 32,1 градуса.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, может ли август в столице побить температурный рекорд. Самое высокое значение для этого месяца было зафиксировано в городе в 1972 году, напомнила она. В то время столбики термометров поднялись выше 34 градусов в середине августа. По словам специалиста, синоптики надеются, что сейчас температура в столице не подберется к абсолютному максимуму.

До этого жителям столицы пообещали плавный и комфортный переход от лета к осени. По прогнозам главного специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в сентябре температура воздуха ожидается выше нормы на 1–2 градуса.

Общество,Татьяна Позднякова,Роман Вильфанд,
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