Полковник ФСИН предложил установить памятник Берии

«Личность Лаврентия Павловича у нас получила очень однобокое освещение в истории. Надо точки над ё расставлять. Потому что из него сделали такой жупел, что он репрессии проводил и так далее. Да, он был человек жёсткий, может быть, неприятный в общении, но давайте возьмём такой момент. Когда его назначили наркомом внутренних дел? В ноябре 1938 года. Уже все репрессии прошли практически ежовские. Первое, что он сделал — стали пересматривать дела ранее репрессированных. Более 380 тысяч человек было освобождено.