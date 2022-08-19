Полковник ФСИН предложил установить памятник Берии

Историки исказили образ советского государственного и партийного деятеля, из него сделали «жупел».
Герой СССР, маршал, лишённый впоследствии званий, совершил «величайший подвиг» в решении вопросов ядерного оружия.
Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал полковник ФСИН в отставке Михаил Науменков. Каким будет монумент, стоит решать на народном голосовании, отметил собеседник.
«Личность Лаврентия Павловича у нас получила очень однобокое освещение в истории. Надо точки над ё расставлять. Потому что из него сделали такой жупел, что он репрессии проводил и так далее. Да, он был человек жёсткий, может быть, неприятный в общении, но давайте возьмём такой момент. Когда его назначили наркомом внутренних дел? В ноябре 1938 года. Уже все репрессии прошли практически ежовские. Первое, что он сделал — стали пересматривать дела ранее репрессированных. Более 380 тысяч человек было освобождено.
[Установить памятник можно — прим. ГМ] в Свердловской области, где эти закрытые города, где наладили разделение урана. Может быть, в Арзамасе. И в Москве, если не ошибаюсь, где-то в районе энергетического института в 1943 году был запущен первый экспериментальный ядерный реактор. Заодно это место обозначить. Потому что сейчас оно никак не обозначено, люди даже не знают. Наверное, [монумент — прим. ГМ] в полный рост и что-то вроде щита, на котором ядерный гриб, может быть. Это уже пускай художники и народное голосование решают».
По мнению Науменкова, Берия сохранял политическую независимость.
«Решить такую управленческую задачу, как создание ядерного оружия, в условиях военного времени и послевоенной страны, разорённой, потерявшей 27 миллионов населения — это величайший подвиг. То, что нас ещё не раздербанили, как Украину сейчас, это тоже его заслуга. Потому что у нас есть ядерное оружие. И есть научный и технический задел, который позволил, несмотря на все те потери, которые произошли при Ельцине, удержать эту отрасль и остаться независимыми политически».
Лаврентий Берия также решил грузинский вопрос, «выправил перекосы» коллективизации в республике, отметил Науменков.
По официальной версии, Берия был расстрелян по приговору Специального судебного присутствия Верховного Суда СССР 23 декабря 1953 года.