Памятник рублю установят в парке Улан-Удэ

Как отмечается, монумент появится в парке имени Орешкова, его изготовят из дерева. Предполагается, что в диаметре рубль будет достигать 2,5 метра, а его вес составит порядка 300-350 килограммов.

При этом на памятнике будет размещен QR-код, который позволит всем желающим поучаствовать в акции «1 рубль для леса». В рамках нее россияне смогут пожертвовать один рубль на восстановление лесов в Бурятии. Кроме того, горожане смогут сразу перевести платеж в размере 30 рублей.