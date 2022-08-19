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1 час назад

Памятник рублю установят в парке Улан-Удэ

Lenta.ru

В столице Бурятии Улан-Удэ установят памятник российскому рублю. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает «МК».

Памятник рублю установят в парке Улан-Удэ
Фото: Анатолий Жданов / КоммерсантАнатолий Жданов / Коммерсант

Как отмечается, монумент появится в парке имени Орешкова, его изготовят из дерева. Предполагается, что в диаметре рубль будет достигать 2,5 метра, а его вес составит порядка 300-350 килограммов.

При этом на памятнике будет размещен QR-код, который позволит всем желающим поучаствовать в акции «1 рубль для леса». В рамках нее россияне смогут пожертвовать один рубль на восстановление лесов в Бурятии. Кроме того, горожане смогут сразу перевести платеж в размере 30 рублей.

Уточняется, что инициатором установки подобной скульптуры в Улан-Удэ стала организация «Новый лес».

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