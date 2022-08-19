66% россиян предложили размещать бездомных животных в приютах

Согласно результатам исследования, проведённого ВЦИОМ онлайн совместно с сайтом kp.ru, 66% россиян предложили разместить в питомниках и приютах всех бездомных животных и решить таким образом проблему бродячих собак и кошек.

Фото: Gettyimages.ru © Oleksii Karamanov Gettyimages.ru © Oleksii Karamanov

Ещё 41% россиян назвали эффективной систему отлова животных, их стерилизации и чипирования с последующим выпуском на волю, пишет kp.ru.

17% респондентов посчитали, что бродячие животные, особенно собаки, агрессивны, брать их домой небезопасно, а оставлять на улице — ещё хуже, поэтому опрошенные предложили усыплять их.

4% респондентов заявили, что с бродячими животными ничего делать не нужно.