Первый замглавы МЧС заявил о нехватке отечественного оборудования

Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян в ходе пленарного заседания Международного пожарно-спасательного конгресса заявил о нехватке отечественного оборудования и комплектующих, которые нужны для изготовления средств защиты пожарных и спасателей. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Он добавил, что в России отсутствуют отечественные малогабаритные двигатели внутреннего сгорания, мобильные насосные станции и электрогенераторы.

«Для основной массы российских предприятий проблемой на сегодняшний день является отсутствие в стране достаточного количества исходного сырья. А доля иностранных комплектующих для производства средств защиты для пожарных составляет 100%. При производстве корпусов касок и шлемов используется пластик исключительно иностранного производства», — рассказал Чуприян.

По словам первого заместителя главы МЧС, остро стоит проблема с блоками, которые изготавливают на основе импортной электронной компонентной базы. Эта проблема может отразиться на наличии средств связи, разведки, поисковых систем, систем оповещения населения.