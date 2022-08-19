Первый замглавы МЧС заявил о нехватке отечественного оборудования

Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян в ходе пленарного заседания Международного пожарно-спасательного конгресса заявил о нехватке отечественного оборудования и комплектующих, которые нужны для изготовления средств защиты пожарных и спасателей. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он добавил, что в России отсутствуют отечественные малогабаритные двигатели внутреннего сгорания, мобильные насосные станции и электрогенераторы.
«Для основной массы российских предприятий проблемой на сегодняшний день является отсутствие в стране достаточного количества исходного сырья. А доля иностранных комплектующих для производства средств защиты для пожарных составляет 100%. При производстве корпусов касок и шлемов используется пластик исключительно иностранного производства», — рассказал Чуприян.
По словам первого заместителя главы МЧС, остро стоит проблема с блоками, которые изготавливают на основе импортной электронной компонентной базы. Эта проблема может отразиться на наличии средств связи, разведки, поисковых систем, систем оповещения населения.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что необходимо добиться технологического суверенитета, так как все импортозаместить невозможно.