Врач перечислила главные ошибки в питании во время отпуска

Многие люди в отпуске часто злоупотребляют газированными напитками, не задумываясь о вреде для здоровья. При этом газировка может вызвать вздутие живота. Также не стоит злоупотреблять алкогольными напитками. В частности, пиво и вино могут спровоцировать проблемы с кишечником. Особенно опасно пить алкогольные напитки натощак, это может привести к воспалению пищевода.