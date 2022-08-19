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1 час назад

Врач перечислила главные ошибки в питании во время отпуска

Вечерняя Москва

Диетолог Пиппа Кэмпбелл перечислила распространенные ошибки в питании на отдыхе.

Врач перечислила главные ошибки в питании во время отпуска
Фото: UnsplashUnsplash

Многие люди в отпуске часто злоупотребляют газированными напитками, не задумываясь о вреде для здоровья. При этом газировка может вызвать вздутие живота. Также не стоит злоупотреблять алкогольными напитками. В частности, пиво и вино могут спровоцировать проблемы с кишечником. Особенно опасно пить алкогольные напитки натощак, это может привести к воспалению пищевода.

На отдыхе желательно не злоупотреблять закусками, содержащими много соли. Такой продукт в большом количестве вызывает обезвоживание и провоцирует вздутие живота. В качестве альтернативы можно рассмотреть орехи, яблоки и хумус, передает ФАН.

Ранее эксперты организации BetterHealth сообщили, что злоупотребление алкоголем вызывает лишний вес, повышение сахара в крови и увеличение артериального давления. Спиртное мешает сжиганию жира, вызывает чувство голода и обладает большим количеством калорий, передает Nation News.

До этого профессор кафедры поликлинической терапии, врач-геронтолог Юрий Конев рассказал, какие факторы влияют на развитие гипертонии.

Общество,Юрий Конев,
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