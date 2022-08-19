Еще одна европейская страна стала реже выдавать визы россиянам

Власти еще одной европейской страны, Польши, стали реже выдавать россиянам шенгенские визы на фоне ситуации на Украине. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает РИА Новости.

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Так, стало известно, что число одобряемых въездных документов консульскими учреждениями республики сократилось с конца февраля более чем в три раза. С 24 февраля по 9 августа гражданам России было выдано 4513 виз, среди которых 659 гуманитарных, 813 рабочих, 14 туристических и одна студенческая.

Для сравнения: за 2021 год соотечественникам было выдано 31,3 тысячи разрешений на въезд. Среди них — 17,3 тысячи рабочих виз, около тысячи — учебных, и 95 — туристических.

В Министерстве иностранных дел Польши подчеркнули, что уменьшение количества одобренных запросов связано не только с политическими ограничениями, но и существенным сокращением количества работников дипведомств Польши в России.