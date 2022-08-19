Власти Польши более чем в три раза сократили число выдаваемых россиянам виз. Об этом сообщила в пятницу газета "Речь Посполита".

Как следует из предоставленных изданию данных МИД Польши, с 24 февраля до 9 августа польские консульские учреждения выдали гражданам РФ 4 513 виз. За весь прошлый год было выдано 31 297 виз, в том числе 17 388 рабочих, почти тысяча с целью получения образования и 95 туристических. Последние не выдаются Польшей россиянам с конца марта, когда МВД выпустило распоряжение, блокирующее для граждан РФ въезд в страну с туристической целью.

Польское внешнеполитическое ведомство указывает, что такое снижение числа виз связано не только с новыми правовыми ограничениями, но и "со значительным сокращением числа дипломатического и консульского персонала в польских консульских учреждениях в РФ", так как в начале апреля Россия выслала из страны 45 польских дипломатов в рамках ответных мер на высылку из Польши 45 российских дипломатов.

"В настоящее время принимаются только заявления граждан Российской Федерации, поданные по гуманитарным соображениям, в неотложных и особо обоснованных ситуациях, а также когда того требуют интересы Республики Польша", - указал польский МИД.

В этом году гуманитарных виз для россиян было выдано 659. Подчеркивается, что это специальная виза, которая выдается, если гражданину данной страны грозит тюремное заключение или несправедливый суд.