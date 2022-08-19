Опубликована дерзкая фотосессия внучки Ельцина

Стилист Алеко Надирян показал снимки с фотосессии внучки экс-президента России Бориса Ельцина Марии Юмашевой. Фото опубликованы в его Telegram-канале.

Фото: соцсети соцсети

На снимках Юмашева запечатлена в нескольких образах - в кожаном комбинезоне, в черных чулках, в кожаном жилете и кожаном плаще.

Телеграм-канал «A L E K O»

Надирян отметил, что все образы были составлены из одежды российского бренда Fantôme.

«Самый лучший, образы вышка», - похвалила стилиста в комментариях пользовательница M F (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«По моему ей не идёт этот стиль-не органично смотрится», - написала Elena Pozdeeva.

«Привет из 90-х», - добавила пользовательница под ником Эльвина.