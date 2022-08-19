В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
5 минут назад

Россиянам назвали альтернативу экскурсионным турам в Европу

Lenta.ru

Россиянам назвали минимальную стоимость авиабилетов в Стамбул предстоящей осенью. Об этом сообщает портал TourDom.

Россиянам назвали альтернативу экскурсионным турам в Европу
Фото: UnsplashUnsplash

По словам экспертов, поездка в турецкий мегаполис может стать альтернативой экскурсионным турам в Европу — в октябре основной поток туристов сокращается, при этом погода остается комфортной для прогулок.

Сейчас улететь в Стамбул из Москвы можно на рейсах «Аэрофлота», Turkish Airlines, Red Wings, Pegasus, «Азимут» и «ИрАэро». Цены на билеты у них стартуют от 20-23 тысяч рублей в одну сторону.

Из Санкт-Петербурга выполнять рейсы в Стамбул планируют только два перевозчика: Turkish Airlines и Pegasus. Приобрести билеты можно минимум за 34 и 21 тысячу рублей соответсвенно.

Кроме того, у россиян есть возможность улететь в Стамбул напрямую из Екатеринбурга самолетом компании Red Wings. Билеты с ручной кладью обойдутся в 21 тысячу рублей в одну сторону, с багажом — в 23 тысячи рублей.

Ранее Турцию назвали самой доступной страной для путешествий россиян. Ежедневно между Россией и Турцией совершается 85 перелетов, их число планируется увеличить до 100 перелетов в день.

Общество,Red Wings,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители