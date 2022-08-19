Россиянам назвали альтернативу экскурсионным турам в Европу

Россиянам назвали минимальную стоимость авиабилетов в Стамбул предстоящей осенью. Об этом сообщает портал TourDom.

Фото: Unsplash Unsplash

По словам экспертов, поездка в турецкий мегаполис может стать альтернативой экскурсионным турам в Европу — в октябре основной поток туристов сокращается, при этом погода остается комфортной для прогулок.

Сейчас улететь в Стамбул из Москвы можно на рейсах «Аэрофлота», Turkish Airlines, Red Wings, Pegasus, «Азимут» и «ИрАэро». Цены на билеты у них стартуют от 20-23 тысяч рублей в одну сторону.

Из Санкт-Петербурга выполнять рейсы в Стамбул планируют только два перевозчика: Turkish Airlines и Pegasus. Приобрести билеты можно минимум за 34 и 21 тысячу рублей соответсвенно.

Кроме того, у россиян есть возможность улететь в Стамбул напрямую из Екатеринбурга самолетом компании Red Wings. Билеты с ручной кладью обойдутся в 21 тысячу рублей в одну сторону, с багажом — в 23 тысячи рублей.