Гинцбург предупредил о появлении более тяжелой мутации коронавируса

Гибрид штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон", или "дельтакрон", показывает большой потенциал изменчивости коронавируса, что говорит о том, что в дальнейшем может появиться более тяжелая мутация вируса. Об этом ТАСС рассказал директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Дельтакрон" демонстрирует, что потенциал изменчивости вируса COVID-19 очень большой и не ограничивается только точечными мутациями. Это свидетельствует о том, что в дальнейшем может появиться более тяжелая мутация вируса", - сказал он.

При этом Гинцбург добавил, что сам по себе "дельтакрон" "не представляет опасности и может не обладать эпидемиологическим потенциалом".

Также он призвал россиян ревакцинироваться от коронавируса перед началом нового эпидемического сезона.