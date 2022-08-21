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9 минут назад

Гинцбург допустил появление более тяжелой мутации коронавируса

ТАССиещё 4

Гибрид штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон", или "дельтакрон", показывает большой потенциал изменчивости коронавируса, что говорит о том, что в дальнейшем может появиться более тяжелая мутация вируса. Об этом ТАСС рассказал директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург предупредил о появлении более тяжелой мутации коронавируса
Фото: ТАССТАСС

"Дельтакрон" демонстрирует, что потенциал изменчивости вируса COVID-19 очень большой и не ограничивается только точечными мутациями. Это свидетельствует о том, что в дальнейшем может появиться более тяжелая мутация вируса", - сказал он.

При этом Гинцбург добавил, что сам по себе "дельтакрон" "не представляет опасности и может не обладать эпидемиологическим потенциалом".

Также он призвал россиян ревакцинироваться от коронавируса перед началом нового эпидемического сезона.

11 августа Роспотребнадзор сообщил о выявлении шести пациентов, заразившихся "дельтакроном". В ведомстве отмечали, что пациенты перенесли заболевание в легкой форме, им не понадобилась госпитализация.

Общество,Александр Гинцбург,Роспотребнадзор,
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