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13 минут назад

В России впервые с 14 марта выявили более 40 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

ТАССиещё 4

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 010 против 37 609 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В России впервые с марта выявили более 40 тысяч новых случаев covid-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Более 40 000 заразившихся за сутки в стране выявили впервые с 14 марта. Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировали 19 077 764 случая ковида.

Число летальных исходов возросло на 69 (это максимум с 11 июня), до 383 496, количество случаев выздоровления - на 24 222, до 18 262 350.

За сутки в России госпитализировали 3 450 заболевших ковидом против 3 349 днем ранее (рост на 3%). Число госпитализаций увеличилось в 42 регионах и уменьшилось в 39, еще в четырех ситуация не изменилась.

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