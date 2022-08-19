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1 час назад

Россиянам задумали компенсировать утечки данных

Lenta.ru

Минцифры России вместе с крупными IT-компаниями рассматривает возможность создания фонда материальной компенсации для граждан, пострадавших от утечек баз личных данных. Об этом заявил «Коммерсантъ», ссылаясь на два близких к диалогу источника и на информатора в крупной российской IT-организации.

Россиянам задумали компенсировать утечки данных
Фото: РИА Новости РИА Новости

Чтобы компенсировать россиянам утечки данных, в ведомстве задумали выделять средства из оборотных штрафов, которые придется закрывать самим компаниям. В Минцифры подчеркнули, что сейчас рассматривают механизм осуществления выплат. «Нужно определить, как будет высчитываться объем, при каких условиях можно будет претендовать на выплаты, другие детали», — отметили в ведомстве.

В конце мая Минцифры начало обсуждать законопроект о введении наказаний для компаний, которые допустили утечки данных. Инициатива предполагает внесение в КоАП поправок, согласно которым компанию могут оштрафовать на 1 процент от годового оборота. Размер выплаты вырастет до трех процентов, если организация стремилась скрыть инцидент. С начала весны утечки произошли в таких компаниях, как «Ростелеком», СДЭК, «Яндекс.Еда», Delivery Club и другие.

Эксперты поддержали идею Минцифры. Инициативу ведомства назвал разумной глава комитета по информационной безопасности АРПП «Отечественный софт» Роман Карпов. По его мнению, «подобная саморегулируемая система может повысить зрелость компаний в части организации защиты информации». GR-директор «СерчИнформ» Ольга Минаева добавила, что ««создание фонда в любом случае шаг вперед».

Общество,Коммерсант,
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