В Москве лошадь убежала от полицейского и попала на видео

В московском районе Строгино лошадь убежала от женщины-полицейского и попала на видео. Ролик опубликовали в Telegram-канале Новости Москвы.

На оказавшихся в сети кадрах, видно, как животное уходит от правоохранителя по велодорожке. Женщина неспешно идет за своей лошадью.

«И главное лошадь не убегает, и всадница не догоняет, идут себе спокойно», «Коня на скаку остановит?», «Обе на свободном выгуле, все хорошо», «Даже лошади бегут со службы», — прокомментировали юзеры.