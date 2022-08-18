Россиянам назвали лучшие сферы для работы осенью

Руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова рассказала, какие профессии особенно популярны в России осенью. Об этом она сообщила в беседе с Ura.ru.

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Бузунова назвала лучшие сферы для работы для осенью и призвала россиян искать вакансии в сфере науки и образования фитнеса, красоты, автомобильного бизнеса, банковского дела, транспорта, искусства, масс-медиа и продаж. К началу сентября так же может вырасти потребность в медицинском персонале.

«Пока что спрос на этих специалистов за неделю составил плюс 0,2 процента. Но есть вероятность, что уже к концу августа потребность может стать более выраженной и острой», — допустила представитель hh.ru.

По мнению специалиста, после начала спецоперации России на Украине увеличился спрос на сервисных инженеров — эта тенденция сохраняется.

«С начала августа российские работодатели разместили более 1 400 новых вакансий для сервисников, что в 1,2 раза больше, чем в начале июля 2022 года. Причем спрос на этих специалистов достаточно выражен у компаний из самых разных отраслей: промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие, ИТ-сектор, приборостроение, бизнес, ретейл», — заключила Бузунова.