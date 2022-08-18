Машков отреагировал на публичные оскорбления дочери

Художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков заявил kp.ru, что не хочет комментировать оскорбление, прозвучавшее из уст его дочери Марии.

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«Мне не хотелось бы об этом говорить», — коротко сказал Машков.

Мария Машкова ранее в своем блоге опубликовала отрывок из клипа рок-группы ДДТ на песню «Не с вами» и заявила: «Идите в ж*** со своей войной, отцы! Мы победим. Любовь всегда побеждает».

Актриса замужем за пианистом и сценаристом Александром Слободяником, у них две дочери — Стефания и Александра. Артистка давно живет с семьей в США, однако она часто прилетала в Москву на съемки.