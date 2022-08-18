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1 час назад

Худрук театра Табакова Владимир Машков отреагировал на публичные оскорбления дочери

Газета.Ru

Художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков заявил kp.ru, что не хочет комментировать оскорбление, прозвучавшее из уст его дочери Марии.

Машков отреагировал на публичные оскорбления дочери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне не хотелось бы об этом говорить», — коротко сказал Машков.

Мария Машкова ранее в своем блоге опубликовала отрывок из клипа рок-группы ДДТ на песню «Не с вами» и заявила: «Идите в ж*** со своей войной, отцы! Мы победим. Любовь всегда побеждает».

Актриса замужем за пианистом и сценаристом Александром Слободяником, у них две дочери — Стефания и Александра. Артистка давно живет с семьей в США, однако она часто прилетала в Москву на съемки.

Покинувшая Россию дочь Владимира Машкова рассказала о своем положении в США

Ранее она рассказала, что давно не общается с отцом. По ее словам, он просил ее вернуться в Россию, но она отказалась. Мария заявила, что «отпустила, приняла и сохранила любовь», хоть она с отцом друг друга больше «не слышат».

Общество,Мария Машкова,Владимир Машков,Олег Табаков,
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