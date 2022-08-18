Две месячные нормы осадков выпали в Ялте

Крымский гидрометцентр сообщает, что в Ялте выпало две месячные нормы осадков. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Кроме того, очень сильные дожди локально накрыли весь Крым. Сообщается о ливнях в Симферопольском районе по трассе на Южный берег Крыма, в Раздольненском, Нижнегорском и Черноморском районах.

«В Нижнегорском районе выпало 30 миллиметров – это уже опасное явление. Сильный дождь был в Раздольном – 22 миллиметра, Ялта – 94 миллиметра при месячной норме 40 миллиметров. В Черноморском районе также прошли сильные дожди, в районе села Красная поляна выпало 46 миллиметров осадков», – сообщили в гидрометцентре.

Отмечается, что осадки выпадают локально – по трассе Симферополь-Алушта дорога местами уходит по воду, но при этом в самом Симферополе выпало всего 4 миллиметра осадков, а в районе аэропорта их не выпало совсем.

Главы администрации города Янина Павленко заявила, что очищенные русла рек смогли справиться с такими сильными дождями.

«Испытание непростое, но реки справились. Есть точечные подтопления подвалов в домах, подземных переходов в центральной части города, на улице Блюхера поврежден асфальт, есть обращения о протечках в домах, где начался капитальный ремонт кровель. Серьезных ЧП нет. Все службы города работают, оперативно устраняя последствия непогоды», – сказала Павленко.