ВОЗ назвала максимально допустимое число ревакцинаций от COVID

Председатель Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации ВОЗ Алехандро Кравиото заявил, что четвёртая вакцинация от коронавируса должна быть назначена только людям, входящим в зону риска, но не всему населению. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Мы не рекомендуем вводить второй бустер от COVID-19 всему населению, а только людям с риском сопутствующих заболеваний», – предупредил он.

Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации, председателем которой является Кравиото, назначена главной консультативной группой ВОЗ по вопросам вакцин и иммунизации.