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1 час назад

ВОЗ назвала максимально допустимое число ревакцинаций от COVID

Елена Прошина

Председатель Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации ВОЗ Алехандро Кравиото заявил, что четвёртая вакцинация от коронавируса должна быть назначена только людям, входящим в зону риска, но не всему населению. Об этом сообщает РИА «Новости».

ВОЗ назвала максимально допустимое число ревакцинаций от COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы не рекомендуем вводить второй бустер от COVID-19 всему населению, а только людям с риском сопутствующих заболеваний», – предупредил он.

Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации, председателем которой является Кравиото, назначена главной консультативной группой ВОЗ по вопросам вакцин и иммунизации.

Эпидемиолог призвал ввести масочный режим в РФ с 1 сентября

Как стало известно ранее, число смертей от COVID-19 выросло более чем на треть за последний месяц. Только за прошедшую неделю около 15 тысяч человек в мире умерло от коронавируса.

Общество,ВОЗ,
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