Павлиашвили высказался о запретах русскоязычных песен в Грузии

Певец Сосо Павлиашвили рассказал Телеграм-каналу «Абзац» об участившихся случаях запрета на исполнение песен на русском языке в Грузии.
По мнению артиста, за такими провокациями стоят прозападные силы в Грузии. Для Запада Грузия – как дрова в костер против РФ.
«Это происходит давно, когда стравливают страны, и в этом заинтересован в первую очередь Запад, который вкладывает в это огромные деньги. Грузия для них – как дрова в костер против России. Грузию сейчас беспощадно втягивают в конфликт, хотят, чтобы она открыла второй фронт. Не дай бог открыть второй фронт, от Грузии ничего не останется», - сказал певец.
Певец вспомнил библейскую мудрость о том, что кто сеет ветер, тот пожнет бурю. «До бури не надо доводить», - предостерег Павлиашвили. Он также подчеркнул, что такие же провокации происходят на Украине, в Казахстане и других странах, где большая доля русскоязычного населения.
«Провокаторы выскакивают как черти из табакерки и заряжают этим народ», – сказал певец.