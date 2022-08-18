Павлиашвили высказался о запретах русскоязычных песен в Грузии

«Это происходит давно, когда стравливают страны, и в этом заинтересован в первую очередь Запад, который вкладывает в это огромные деньги. Грузия для них – как дрова в костер против России. Грузию сейчас беспощадно втягивают в конфликт, хотят, чтобы она открыла второй фронт. Не дай бог открыть второй фронт, от Грузии ничего не останется», - сказал певец.