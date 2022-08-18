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41 минуту назад

Павлиашвили высказался о запретах русскоязычных песен в Грузии

Елена Прошина

Певец Сосо Павлиашвили рассказал Телеграм-каналу «Абзац» об участившихся случаях запрета на исполнение песен на русском языке в Грузии.

Павлиашвили высказался о запретах русскоязычных песен в Грузии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению артиста, за такими провокациями стоят прозападные силы в Грузии. Для Запада Грузия – как дрова в костер против РФ.

«Это происходит давно, когда стравливают страны, и в этом заинтересован в первую очередь Запад, который вкладывает в это огромные деньги. Грузия для них – как дрова в костер против России. Грузию сейчас беспощадно втягивают в конфликт, хотят, чтобы она открыла второй фронт. Не дай бог открыть второй фронт, от Грузии ничего не останется», - сказал певец.

Певец вспомнил библейскую мудрость о том, что кто сеет ветер, тот пожнет бурю. «До бури не надо доводить», - предостерег Павлиашвили. Он также подчеркнул, что такие же провокации происходят на Украине, в Казахстане и других странах, где большая доля русскоязычного населения.

«Провокаторы выскакивают как черти из табакерки и заряжают этим народ», – сказал певец.

Общество,Сосо Павлиашвили,
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