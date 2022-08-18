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49 минут назад

Опубликовано видео взлома инкассаторами автомобиля

Денис Фьючин

Красноярские инкассаторы взломали свой автомобиль. На такой шаг работники, занимающиеся сбором и перевозкой денежных средств, пошли из-за того, что оставили в машине ключи. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA, опубликовавший снятое очевидцем видео.

«Кто-нибудь видел хоть раз такое, как инкассаторы взламывают автомобиль? <…> И деньги – на улице, и деньги – внутри», – комментирует происходящее автор ролика.

Сначала инкассаторы попробовали открыть транспортное средство через отверстие для оружия, однако после неудачных попыток они решили влезть в машину через люк в ее крыше.

Ранее сообщалось, что в Петербурге полицейские задержали мужчину в ластах.

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