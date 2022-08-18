Опубликовано видео взлома инкассаторами автомобиля

Красноярские инкассаторы взломали свой автомобиль. На такой шаг работники, занимающиеся сбором и перевозкой денежных средств, пошли из-за того, что оставили в машине ключи. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA, опубликовавший снятое очевидцем видео.

«Кто-нибудь видел хоть раз такое, как инкассаторы взламывают автомобиль? <…> И деньги – на улице, и деньги – внутри», – комментирует происходящее автор ролика.

Сначала инкассаторы попробовали открыть транспортное средство через отверстие для оружия, однако после неудачных попыток они решили влезть в машину через люк в ее крыше.