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8 минут назад

Умер известный ученый и родной дядя Сергея Шойгу

Lenta.ru

Скончался Калин-оол Сереевич Кужугет, известный ученый, первый геолог Тувы и родной дядя министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг на своей странице во «ВКонтакте».

Умер известный ученый и родной дядя Сергея Шойгу
Фото: Тува.АзияТува.Азия

«Пришла горестная весть. Ушел из жизни первый ученый-геолог Тувы, кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный деятель науки Республики Тыва Калин-оол Сереевич Кужугет. Это большая утрата для всех нас», — написал политик.

Он отметил, что вся профессиональная деятельность Калин-оол Сереевича была связана с его родиной — Тувой. Он организовал в республике подготовку геологических специалистов, участвовал в создании первых в регионе сообществ академической науки, а также руководил Кызылским политехническим техникумом и министерством природных ресурсов Тувы.

Общество,Сергей Шойгу,
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