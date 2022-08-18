В Латвии решили запретить выдавать ВНЖ россиянам

МВД Латвии подготовило поправки в Закон об иммиграции, предусматривающие запрет на повторную выдачу ВНЖ гражданам России и Белоруссии до 30 июня 2023 года. Об этом сообщает LSM.

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Поправки также повлияют на возможности местных работодателей продолжать работу с россиянами и белорусами.

Поправки отправили на согласование в МИД, а также министерства финансов, экономики, благосостояния и юстиции. Крайний срок согласования – начало следующей недели. После этого документ должны будут рассмотреть правительство и Сейм.

Законопроект предполагает, что ВНЖ смогут продлить россияне, приехавшие в Латвию по гуманитарным причинам, студенты из РФ и россияне-родственники граждан Латвии.