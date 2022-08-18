Россияне «разнесли» трейлер американского ремейка «Иронии судьбы»

«Нет здесь традиции и мужской дружбы, куда проник пьяный сыр-бор. Нет здесь ничего, что бы дало фильму регулярность просмотра, как "каждый год, 31 декабря мы с друзьями ходим в баню"», — отметил Виталий Лазарев.