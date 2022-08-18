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42 минуты назад

Россияне «разнесли» трейлер американского ремейка «Иронии судьбы»

Никита Бородкин

Россияне разнесли трейлер фильма «About Fate», который является американским ремейком советской комедии «Ирония судьбы». Видео опубликовали 18 августа на YouTube-канале киностудии Metro Goldwyn Mayer.

Россияне «разнесли» трейлер американского ремейка «Иронии судьбы»
Фото: скриншотскриншот

В комментариях к видео жители России оказались недовольны попыткой переснять легендарный фильм Эльдара Рязанова. Некоторые отметили, что у режиссера получился «типичный проходняк», а другие и вовсе захотели пересмотреть оригинал, чтобы поскорее забыть об американской версии.

«Нет здесь традиции и мужской дружбы, куда проник пьяный сыр-бор. Нет здесь ничего, что бы дало фильму регулярность просмотра, как "каждый год, 31 декабря мы с друзьями ходим в баню"», — отметил Виталий Лазарев.

«Кажется, что даже индийская версия "Иронии Судьбы" лучше, чем американская», — пишет Dembo Igmos.

«Никогда ни у кого не получиться переснять это кино хорошо, потому что этого просто не нужно делать», — заявил FROG.

Напомним, что премьера фильма должна состояться в сентябре этого года. Главные роли в нем сыграли Эмма Робертс, Томас Манн, Мэделин Петш и Льюис Тан. Режиссером стал россиянин Марюс Вайсберг, который известен зрителям по фильмам «Любовь в большом городе», «Бабушка легкого поведения», «Гитлер капут!» и «Ночная смена».

Общество,Льюис Тан,Виталий Лазарев,Марюс Вайсберг,Эмма Робертс,Томас Манн,Эльдар Рязанов,
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