Россияне «разнесли» трейлер американского ремейка «Иронии судьбы»

Россияне разнесли трейлер фильма «About Fate», который является американским ремейком советской комедии «Ирония судьбы». Видео опубликовали 18 августа на YouTube-канале киностудии Metro Goldwyn Mayer.
В комментариях к видео жители России оказались недовольны попыткой переснять легендарный фильм Эльдара Рязанова. Некоторые отметили, что у режиссера получился «типичный проходняк», а другие и вовсе захотели пересмотреть оригинал, чтобы поскорее забыть об американской версии.
«Нет здесь традиции и мужской дружбы, куда проник пьяный сыр-бор. Нет здесь ничего, что бы дало фильму регулярность просмотра, как "каждый год, 31 декабря мы с друзьями ходим в баню"», — отметил Виталий Лазарев.
«Кажется, что даже индийская версия "Иронии Судьбы" лучше, чем американская», — пишет Dembo Igmos.
«Никогда ни у кого не получиться переснять это кино хорошо, потому что этого просто не нужно делать», — заявил FROG.
Напомним, что премьера фильма должна состояться в сентябре этого года. Главные роли в нем сыграли Эмма Робертс, Томас Манн, Мэделин Петш и Льюис Тан. Режиссером стал россиянин Марюс Вайсберг, который известен зрителям по фильмам «Любовь в большом городе», «Бабушка легкого поведения», «Гитлер капут!» и «Ночная смена».