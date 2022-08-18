Опубликовано меню пришедшей на смену Starbucks сети кофеен

Меню Stars Coffee, пришедшей на смену Starbucks, опубликовали на официальном сайте новой сети кофеен.

Клиенты могут заказать эспрессо-тоник, бамбл, фраппе с различными вкусами, охлажденный и обычный латте, а также матя латте. Из закусок в меню есть сэндвич-круассан с лососем и паста с грибным рагу.

Цена на кофе колеблется от 320 до 395 рублей в зависимости от рецепта и размера порции. Расширится ли в будущем ассортимент сети, пока неизвестно.