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1 час назад

МЧС, Минприроды и глава Рязанской области совместно координируют ликвидацию лесных пожаров

Газета.Ruиещё 3

В Минприроды России сообщили, что местные и федеральные структуры работают в тесном взаимодействии при ликвидации пожаров в Рязанской области.

МЧС, Минприроды и глава Рязанской области совместно координируют ликвидацию лесных пожаров
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Дополнительные силы и средства Рослесхоза, МЧС, межрегиональная группировка уже стягивается в область. Любые оценочные комментарии — преждевременны», — заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

На месте также работает врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

По последним данным в ликвидации пожаров задействованы 850 человек, 300 единиц техники, четыре вертолета МЧС. Дополнительно в регион направлены самолет-амфибия Бе-200ЧС, вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России и 2 самолета Ил-76.

Ранее стало известно, что площадь возгорания леса в Рязанской области за ночь увеличилась в два раза.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из столицы в Рязанскую область для оказания содействия в локализации возгораний направлены пожарные и техника.

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