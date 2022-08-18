Страны ЕС не намерены полностью прекращать выдачу виз россиянам

Страны ЕС, которые уже ввели ограничения на выдачу виз россиянам, не намерены прекращать выдачу виз, их продолжают выдавать по гуманитарным соображениям. Об этом заявила в четверг представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.