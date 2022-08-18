Страны ЕС не намерены полностью прекращать выдачу виз россиянам

Страны ЕС, которые уже ввели ограничения на выдачу виз россиянам, не намерены прекращать выдачу виз, их продолжают выдавать по гуманитарным соображениям. Об этом заявила в четверг представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.
"Страны ЕС (которые ввели ограничения - прим. ТАСС) не прекращали визовую деятельность полностью, визы продолжают выдаваться по гуманитарным соображениям", - сказала она.
Хиппер также подтвердила распространенную ранее информацию источника ТАСС, что визовые ограничения против Росси будут рассматриваться на неформальной встрече глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа, и что Еврокомиссия стремится согласовать скоординированные действия государств ЕС в сфере визовых ограничений.