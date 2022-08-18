В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Страны ЕС не намерены полностью прекращать выдачу виз россиянам

ТАССиещё 3

Страны ЕС, которые уже ввели ограничения на выдачу виз россиянам, не намерены прекращать выдачу виз, их продолжают выдавать по гуманитарным соображениям. Об этом заявила в четверг представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.

Страны ЕС не намерены полностью прекращать выдачу виз россиянам
Фото: ТАССТАСС

"Страны ЕС (которые ввели ограничения - прим. ТАСС) не прекращали визовую деятельность полностью, визы продолжают выдаваться по гуманитарным соображениям", - сказала она.

Хиппер также подтвердила распространенную ранее информацию источника ТАСС, что визовые ограничения против Росси будут рассматриваться на неформальной встрече глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа, и что Еврокомиссия стремится согласовать скоординированные действия государств ЕС в сфере визовых ограничений.

Общество,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители