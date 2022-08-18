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1 час назад

В России за сутки выявили более 35 тысяч случаев заражения COVID-19

Парламентская газета

За прошедшие сутки в России заболели коронавирусной инфекцией еще 35 809 человек. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

В РФ за сутки выявили более 35 тысяч случаев заражения COVID-19
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН МоскваМаксим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН Москва

Число новых выявленных случаев стало максимальным с 16 марта. Всего с начала пандемии в России зафиксировали 19 000 055 случаев заболевания COVID-19. Количество случаев выздоровления за сутки составило 21 491 против 22 680 днем ранее. Умерли за это время 62 человека против 63 за предыдущий день.

Госпитализировали за прошедшие сутки в 3273 заболевших против 3167 днем ранее — рост составил 3,3 процента. Подчеркивается, что число госпитализаций выросло в 42 регионах, еще в 42 оно уменьшилось. В то же время в одном субъекте РФ ситуация не изменилась.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус накануне заявил, что от коронавируса за последнюю неделю скончалось около 15 тысяч человек во всем мире, а за последние 4 недели смертность повысилась на 35 процентов.

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