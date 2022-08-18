В РФ за сутки выявили более 35 тысяч случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки в России заболели коронавирусной инфекцией еще 35 809 человек. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН Москва Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН Москва

Число новых выявленных случаев стало максимальным с 16 марта. Всего с начала пандемии в России зафиксировали 19 000 055 случаев заболевания COVID-19. Количество случаев выздоровления за сутки составило 21 491 против 22 680 днем ранее. Умерли за это время 62 человека против 63 за предыдущий день.

Госпитализировали за прошедшие сутки в 3273 заболевших против 3167 днем ранее — рост составил 3,3 процента. Подчеркивается, что число госпитализаций выросло в 42 регионах, еще в 42 оно уменьшилось. В то же время в одном субъекте РФ ситуация не изменилась.