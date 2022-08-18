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1 час назад

ВЦИОМ: каждый второй россиянин вычислял телефонного мошенника

ТАСС

Каждый второй (51%) участник опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в разговоре вычислял телефонного мошенника, еще 32% считают, что способны разоблачить преступника. Результаты опроса опубликованы на сайте центра в четверг.

ВЦИОМ: каждый второй россиянин вычислял телефонного мошенника
Фото: ТАССТАСС

"Самостоятельно вычислить телефонного мошенника в разговоре удавалось каждому второму россиянину - 51%. Наиболее бдительными оказались 35-44-летние (57%), имеющие высшее образование (59%), жители обеих столиц (67% против 38% в группе сельчан), активные потребители интернета (58%) <...>, - говорится в сообщении. - Признаки, по которым россиянам удавалось распознать телефонного мошенника <...>: интонация, лексика и голос звонящего насторожили 23% тех, кто разоблачал мошенников; 17% отметили, что мошенник просил назвать данные банковской карты, пин-код; 10-11% смутило, что речь шла о несуществующих операциях, звонили из банка с непривычными вопросами или просили предоставить паспортные данные и другую конфиденциальную информацию".

Почти треть (32%) считают, что смогли бы понять, что разговаривают с мошенником. Еще 12% не смогли бы вычислить преступника.

В целом за последние полгода с телефонном мошенничеством сталкивались 83% респондентов, подавляющее большинство из них (91%) не понесли никакого ущерба. Каждый третий (35%) опрошенный пользуется специальными приложениями для защиты от спам- и нежелательных звонков.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 14 августа. Объем выборки составил 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Общество,ВЦИОМ,
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