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1 час назад

Эстония закрыла въезд для россиян с шенгенскими визами

Елена Прошина

В 00.00 18 августа в Эстонии вступило в силу распоряжение об ограничении выдачи виз россиянам и въезда в страну для граждан РФ с выданной Эстонией шенгенской визой. Об этом пишет ТАСС.

Такое решение было принято правительством страны 11 августа. По словам премьер-министра Каи Каллас, в связи с событиями на Украине, россияне должны понимать, что допуск в ЕС является не вопросом прав человека и свободы передвижения, а привилегией.

В виде исключения на год будет продлен вид на жительство тем студентам, которым это нужно для завершения учебы в эстонских вузах. Также глава МВД Лаури Ляэнеметс поставил под сомнение эффективность запрета, так как в страну может въехать 131 тыс. человек, получивших визы в других государствах Европы.

Ранее министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония имеет право запретить гражданам РФ въезжать с визами третьих стран. По его словам, законы Евросоюза позволяют блокировать въезд по аналогии мер по закрытию границ в период обострения пандемии.

В пресс-службе российского посольства в Таллине заявили, что россияне, возвращающиеся из Европы в Россию через территорию Эстонии, не должны столкнуться с проблемами.

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