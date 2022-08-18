"Суммарно ожидание оформления визы уже сейчас занимает 2,5 месяца. Доступной записи в визовых центрах Финляндии пока нет. Наблюдатели ожидают определенного спада ажиотажного спроса: по их прогнозам, с сентября "отвалятся" те, кто хотел "запастись шенгеном впрок". Поэтому в новых условиях, если повезет, процесс получения финской визы будет занимать 4-5 месяца", - говорится в сообщении.

Сейчас в Санкт-Петербурге, где традиционно оформляется больше всего финских шенгенских виз, турфирмы принимают документы на подачу в визовый центр на первую половину октября. Выход визы обещают в конце октября, констатировали в АТОР. Как отметили в ассоциации, подавать документы на финскую визу в любом случае стоит, визовый кодекс ЕС разрешает это делать за шесть месяцев до начала поездки.

Ранее финское внешнеполитическое ведомство объявило о сокращении количества выдаваемых туристических виз для россиян с 1 сентября в 10 раз по сравнению с нынешним уровнем. Как сообщили в посольстве Финляндии в Москве, в визовых центрах в России с 1 сентября будут доступны 500 временных интервалов в день для заявлений на визу, из которых только 20% будут отведены на туристические цели. В посольстве отметили, что в настоящее время финские визовые центры в России принимают около 1 тыс. заявлений в день.