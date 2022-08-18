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1 час назад

Россиянам рассказали об особенностях оформления финских виз

Lenta.ru

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали об особенностях оформления туристических виз в Финляндию. Соответствующая информация появилась на сайте организации.

Россиянам рассказали об особенностях оформления финских виз
Фото: ТАССТАСС

В первую очередь специалисты обратили внимание, что с 1 сентября ежедневное количество обращений за финской визой граждан России будет сокращено в два раза — до 500 в день.

Кроме того, будет изменена система временных слотов, в рамках которой россияне подают заявление на въездные документы. Согласно новым правилам, 20 процентов слотов будут зарезервированы для туристов и 80 процентов для людей, планирующих посещение страны с целью учебы, работы или по семейным обстоятельствам.

Так, с начала осени для россиян будет открыто в среднем 100 слотов в день для обращающихся за визой в туристических целях, что составляет десять процентов от текущего количества. По оценке туроператоров, ожидание записи на подачу заявления значительно увеличится — оформление визы уже сейчас занимает около 2,5 месяцев.

Также в АТОР напомнили, что Финляндия поддерживает действия по достижению общей линии Евросоюза в отношении российских визовых ограничений, выступая за полную приостановку действия соглашения об упрощении визового режима. Что, в свою очередь, будет означать увеличение визового сбора с 35 до 80 евро (с 2,1 до 4,9 тысячи рублей).

Ранее в Финляндии неизвестные забросали машины российских туристов яйцами. Инцидент произошел на парковке гипермаркета Prisma в Лаппеенранте, от проделок неизвестных пострадали четыре автомобиля с российскими номерами, которые принадлежали жителям Выборга.

Общество,Ассоциация туроператоров России,ЕС,
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