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41 минуту назад

Россияне назвали выигрыш в лотерею и наследство самыми легкими способами разбогатеть

Газета.Ru

Победа в лотерее, вступление в наследство и вложение в ценные бумаги, по мнению россиян, являются наиболее легкими вариантами стать богатым. Это следует из опроса страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие" (есть у "Газеты.Ru").

Россияне назвали самые легкие способы разбогатеть
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Россияне убеждены, что самые простые способы стать богатым — выиграть в лотерею (23%), инвестировать в ценные бумаги (15%), получить наследство (13%). Биографиям миллионеров и миллиардеров верит каждый второй россиянин (21% "верит", а еще 31% "скорее верит"). С точки зрения каждого четвертого опрошенного (26%), такие истории всегда приукрашены, и ни один крупный предприниматель никогда не раскроет всю подноготную того, как он развил бизнес и заработал состояние", - рассказал руководитель управления инвестиционного страхования СК "Росгосстрах Жизнь" Борис Борзунов.

Эксперт посоветовал гражданам не полагаться на легкие способы разбогатеть. По словам Борзунова, самый надежный способ увеличить финансовое состояние — научиться делать самостоятельные накопления, формировать пассивный доход и грамотно пользоваться финансовыми инструментами – как банковскими (например, вклады), так и страховыми (инвестиционное страхование жизни). Исследование проводилось с 27 июля по 10 августа.

В опросе приняли участие 1504 человека в возрасте старше 18 лет из всех федеральных округов. 52% опрошенных – женщины, 48% - мужчины. По данным крупнейшего оператора лотерей "Столото", с 1 января по 30 июня 2022 года каждый месяц выигрышными становились в среднем 16,1 млн билетов государственных лотерей под брендом "Столото". Победители выигрывали в среднем 3,37 млрд рублей ежемесячно.

Общество,Росгосстрах Жизнь,Столото,ФК Открытие,
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