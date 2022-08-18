Россияне назвали самые легкие способы разбогатеть

"Россияне убеждены, что самые простые способы стать богатым — выиграть в лотерею (23%), инвестировать в ценные бумаги (15%), получить наследство (13%). Биографиям миллионеров и миллиардеров верит каждый второй россиянин (21% "верит", а еще 31% "скорее верит"). С точки зрения каждого четвертого опрошенного (26%), такие истории всегда приукрашены, и ни один крупный предприниматель никогда не раскроет всю подноготную того, как он развил бизнес и заработал состояние", - рассказал руководитель управления инвестиционного страхования СК "Росгосстрах Жизнь" Борис Борзунов.