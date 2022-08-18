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46 минут назад

Россияне определили наиболее продуктивный формат работы

Мослента

Наиболее продуктивный формат работы определили россияне в опросе сервисом «Работа.ру». В исследовании приняли участие 3200 трудоустроенных респондентов старше 18 лет из всех регионов страны. Более половины из них (58 процентов) работают в офисе, почти каждый четвертый (24 процента) — в гибридном формате, а 18 процентов — удаленно.

Россияне определили наиболее продуктивный формат работы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Самым продуктивным считают гибридный формат — за него проголосовало 49 процентов респондентов. Из главных преимуществ этого формата можно выделить — баланс между работой в офисе и дома (63 процента), экономия денег и времени на дорогу (46) и возможность остаться по желанию или необходимости дома (44). Также опрошенные отмечали, что он позволяет сменить обстановку и периодически лично общаться с коллегами», — говорится в сообщении.

На второе место россияне определили работу из офиса — таких ответов оказалось 30 процентов. Основными плюсами этого формата названы возможность концентрации на задачах (76 процентов), более быстрое решение вопросов (55), отсутствие отвлекающих дел (52), возможность общения с коллегами, удобное рабочее место и контроль за рабочими процессами со стороны руководства и коллег.

Удаленный формат работы набрал 21 процент голосов. Положительными сторонами были названы экономия времени и денег на дорогу до офиса (75 процентов), удобное рабочее место (62), отсутствие отвлекающих факторов (61) и контроля, мешающего сосредоточиться на задаче, а также мотивация закончить рабочие дела быстрее.

Ранее психолог назвал способы повышения мотивации коллектива к работе летом. Например, следует частично изменить график.

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