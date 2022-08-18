Россияне определили наиболее продуктивный формат работы

«Самым продуктивным считают гибридный формат — за него проголосовало 49 процентов респондентов. Из главных преимуществ этого формата можно выделить — баланс между работой в офисе и дома (63 процента), экономия денег и времени на дорогу (46) и возможность остаться по желанию или необходимости дома (44). Также опрошенные отмечали, что он позволяет сменить обстановку и периодически лично общаться с коллегами», — говорится в сообщении.