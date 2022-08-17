Число поездок из России в США упало в 941 раз

Число поездок из России в США в апреле-июне 2022 года снизилось в 941 раз по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на статистические данные пограничной службы ФСБ.
Согласно им, в апреле-июне 2022 года из РФ в США выехали всего 39 россиян. При этом в аналогичный период в прошлом году число поездок в Соединенные Штаты превысило 36,7 тысяч человек.
Поток россиян, едущих в Европу, также сократился. Причиной стало закрытие прямого авиасообщения. Количество россиян, посетивших страны ЕС, уменьшилось на 36% до 437 тысяч человек по сравнению с тем же периодом годом ранее. При этом поток россиян в государства Европы, имеющие наземную границу с РФ, наоборот вырос. В частности, граждане РФ стали чаще ездить в Литву, Финляндию и Эстонию.