Число поездок из России в США упало в 941 раз

Число поездок из России в США в апреле-июне 2022 года снизилось в 941 раз по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на статистические данные пограничной службы ФСБ.

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Согласно им, в апреле-июне 2022 года из РФ в США выехали всего 39 россиян. При этом в аналогичный период в прошлом году число поездок в Соединенные Штаты превысило 36,7 тысяч человек.