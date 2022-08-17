В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Число поездок из России в США упало в 941 раз

Елена Прошина

Число поездок из России в США в апреле-июне 2022 года снизилось в 941 раз по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на статистические данные пограничной службы ФСБ.

Число поездок из России в США упало в 941 раз
Фото: ReutersReuters

Согласно им, в апреле-июне 2022 года из РФ в США выехали всего 39 россиян. При этом в аналогичный период в прошлом году число поездок в Соединенные Штаты превысило 36,7 тысяч человек.

Поток россиян, едущих в Европу, также сократился. Причиной стало закрытие прямого авиасообщения. Количество россиян, посетивших страны ЕС, уменьшилось на 36% до 437 тысяч человек по сравнению с тем же периодом годом ранее. При этом поток россиян в государства Европы, имеющие наземную границу с РФ, наоборот вырос. В частности, граждане РФ стали чаще ездить в Литву, Финляндию и Эстонию.

Общество,ФСБ,ЕС,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители