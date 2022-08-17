В Госдуме призвали запретить продажу сигарет родившимся после 2014 года

Продажу продукции, которая содержит никотин, необходимо запретить для несовершеннолетних даже после достижения ими 18 лет. К такому шагу призвал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев, чьи слова приводит Ura.ru.

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«Мы предлагаем подвести законодательную базу так, чтобы всем, кто родился после 2014 года, когда подойдет к возрасту совершеннолетия, не смогли продавать никотиносодержащие продукцию», — сказал депутат.

По мнению парламентария, табачные корпорации находят ответ на любые запреты и ограничения, в связи с чем необходимо действовать жестко. Он считает, что нужно внедрять еще шаги для того, чтобы защитить россиян от табака.