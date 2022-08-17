В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
22 минуты назад

В Госдуме призвали запретить продажу сигарет родившимся после 2014 года

Lenta.ru

Продажу продукции, которая содержит никотин, необходимо запретить для несовершеннолетних даже после достижения ими 18 лет. К такому шагу призвал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев, чьи слова приводит Ura.ru.

В Госдуме призвали запретить продажу сигарет родившимся после 2014 года
Фото: ТАССТАСС

«Мы предлагаем подвести законодательную базу так, чтобы всем, кто родился после 2014 года, когда подойдет к возрасту совершеннолетия, не смогли продавать никотиносодержащие продукцию», — сказал депутат.

По мнению парламентария, табачные корпорации находят ответ на любые запреты и ограничения, в связи с чем необходимо действовать жестко. Он считает, что нужно внедрять еще шаги для того, чтобы защитить россиян от табака.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в разговоре с «Лентой.ру» призвал к разумным ограничениям против вейпов и электронных сигарет. По его мнению, реализовывать стратегию борьбы с курением в России нужно постепенно и аккуратно.

Общество,Бийсултан Хамзаев,Алексей Куринный,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители