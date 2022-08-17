В апреле-июне в Россию прибыли более полмиллиона граждан Донецкой и Луганской народных республик. За этот же период в республики Донбасса выехали более 400 тысяч россиян.

Раньше статистика по перемещениям через границу ДНР и ЛНР включалась в данные по Украине, но с февраля Россия официально признала независимость республик — это отразилось на формате статистики.

Всего во втором квартале в Россию, по данным пограничной службы ФСБ, прибыли 3,59 млн иностранных граждан, то есть на долю ДНР и ЛНР приходится более 14% въездов.