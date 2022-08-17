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52 минуты назад

ФСБ впервые раскрыла данные по числу приехавших из ДНР и ЛНР

Говорит Москваиещё 1

В апреле-июне в Россию прибыли более полмиллиона граждан Донецкой и Луганской народных республик. За этот же период в республики Донбасса выехали более 400 тысяч россиян.

Раньше статистика по перемещениям через границу ДНР и ЛНР включалась в данные по Украине, но с февраля Россия официально признала независимость республик — это отразилось на формате статистики.

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Всего во втором квартале в Россию, по данным пограничной службы ФСБ, прибыли 3,59 млн иностранных граждан, то есть на долю ДНР и ЛНР приходится более 14% въездов.

Также в ФСБ заявили, что 170 тысяч россиян во втором квартале пересекли границу ДНР или ЛНР пешком. Автотранспортом воспользовались 231 тысяча российских граждан, остальные выезды через границу России в республики Донбасса приходились на железнодорожный транспорт.

Общество,Видео,ФСБ,
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