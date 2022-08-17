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20 минут назад

В еще одном регионе России ввели масочный режим

Елена Прошина

Власти Бурятии ввели обязательный масочный режим в закрытых помещениях и на массовых мероприятиях. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства региона.

По словам замруководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Елены Кузьминой, за прошедшую неделю в республике заболеваемости COVID-19 выросла в 1,7 раза. Рост заболеваемости продолжается пятую неделю. При этом рост отмечается во всех возрастных и социальных группах.

«Санитарно-эпидемиологической службой Бурятии был предложен комплекс мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в республике», - говорится в сообщении.

Так, лицам, находящимся на территории республики, с целью защиты организма от вируса необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при посещении медицинских и аптечных организаций, кинотеатров и театрально-зрелищных учреждений, торгово-развлекательных центров, организаций социального обслуживания стационарного типа. Также носить маски рекомендовано в общественном транспорте и при посещении культурно-массовых мероприятий, физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых спортивных сооружениях.

Ранее Бурятии ввела масочный режим в общественных местах. Также рекомендательный масочный режим вернули еще в шести регионах России: Татарстане, Дагестане, Горном Алтае, Красноярском крае, Новосибирской и Вологодской областях.

Общество,Видео,Елена Кузьмина,Роспотребнадзор,
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