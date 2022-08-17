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1 час назад

СМИ: россиянам начали отказывать в разрешении на работу в Польше

Мария Иванова

Поморское воеводское управление в Гданьске отказывает россиянам, подающим заявления на временное проживание или работу в регионе. Об этом сообщает Trojmiasto.

СМИ: россиянам начали отказывать в разрешении на работу в Польше
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В воеводстве заявили, что с 24 февраля в Гданьске было вынесено 78 отрицательных решений в отношении россиян, запросивших разрешения на работу и проживание.

Всего с февраля по 30 июня было подано 548 таких заявлений. Каков их статус сейчас, неизвестно.

Чиновники ссылаются на положения о государственной безопасности и охране общественного порядка, согласно которым иностранцу отказывают в выдаче таких разрешений, «если это требуется по соображениям обороны или безопасности государства или защиты общественной безопасности и порядка».

Ранее в Польше пообещали разработать концепцию, позволяющую отказывать россиянам в выдаче виз. Власти Польши заявили, что Германия, Франция и Нидерланды выступают против запрета на визы, поэтому в стране решили создать собственное решение.

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