СМИ: россиянам начали отказывать в разрешении на работу в Польше

Поморское воеводское управление в Гданьске отказывает россиянам, подающим заявления на временное проживание или работу в регионе. Об этом сообщает Trojmiasto.

В воеводстве заявили, что с 24 февраля в Гданьске было вынесено 78 отрицательных решений в отношении россиян, запросивших разрешения на работу и проживание.

Всего с февраля по 30 июня было подано 548 таких заявлений. Каков их статус сейчас, неизвестно.

Чиновники ссылаются на положения о государственной безопасности и охране общественного порядка, согласно которым иностранцу отказывают в выдаче таких разрешений, «если это требуется по соображениям обороны или безопасности государства или защиты общественной безопасности и порядка».