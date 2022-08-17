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51 минуту назад

«Нельзя ничего запрещать»: Путин предложил способы борьбы с алкоголизмом

News.ru

В борьбе с алкоголизмом нельзя ничего запрещать, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с врио главы Владимирской области Александром Авдеевым. По словам главы государства, следует активно пропагандировать здоровый образ жизни и создавать населению условия для занятий спортом, сообщается на сайте Кремля.

В беседе с Адеевым Путин обратил внимание на то, что в регионе показатель заболеваемости с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз» в прошлом году составил 122,6 случая на 100 тысяч граждан, что выше общероссийского в 2,6 раза. Президент отметил, что «это много», и с проблемой необходимо бороться.

Но, я думаю, вы со мной согласитесь: здесь нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъёмом цен, акцизов и так далее, — сказал президент.

Общество,Видео,Александр Авдеев,Владимир Путин,
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