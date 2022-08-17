В борьбе с алкоголизмом нельзя ничего запрещать, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с врио главы Владимирской области Александром Авдеевым . По словам главы государства, следует активно пропагандировать здоровый образ жизни и создавать населению условия для занятий спортом, сообщается на сайте Кремля.

В беседе с Адеевым Путин обратил внимание на то, что в регионе показатель заболеваемости с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз» в прошлом году составил 122,6 случая на 100 тысяч граждан, что выше общероссийского в 2,6 раза. Президент отметил, что «это много», и с проблемой необходимо бороться.