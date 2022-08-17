В Финляндии сделали заявление по визам для россиян

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна не будет аннулировать уже выданные россиянам шенгенские визы. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее финские власти сообщили, что с сентября Финляндия резко сократит объем выдачи туристических виз россиянам - до одной десятой от нынешнего уровня.

В МИД страны объяснили, что сейчас Финляндия принимает от россиян в среднем тысячу заявок на визы в день, а с сентября начнет принимать по 500 заявлений, лишь сто из которых будут касаться турвиз.