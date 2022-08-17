Депутат потребовал от финнов поддержки России в обмен на бензин

Депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что финны, покупающие в России дешевый бензин, должны поддержать спецоперацию на Украине и осудить санкции. Об этом сообщает «Ура.ру».

Фото: ТАСС ТАСС

Иванов предложил требовать от финнов подписания специального документа, в котором будет идти речь о поддержке России.

«Ставишь подпись - получаешь бензин. Не ставишь подпись - «давай до свидания», толкаешь машину обратно до границы», - заявил депутат.

Ранее Yle рассказала, что многие финны, живущие на границе с Россией, едят в РФ заправляться.