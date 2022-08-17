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18 минут назад

Депутат потребовал от финнов поддержки России в обмен на бензин

Мария Иванова

Депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что финны, покупающие в России дешевый бензин, должны поддержать спецоперацию на Украине и осудить санкции. Об этом сообщает «Ура.ру».

Депутат потребовал от финнов поддержки России в обмен на бензин
Фото: ТАССТАСС

Иванов предложил требовать от финнов подписания специального документа, в котором будет идти речь о поддержке России.

«Ставишь подпись - получаешь бензин. Не ставишь подпись - «давай до свидания», толкаешь машину обратно до границы», - заявил депутат.

Ранее Yle рассказала, что многие финны, живущие на границе с Россией, едят в РФ заправляться.

Одна из них - Сирпа Лауримо - заправляла российским бензином три машины своей семьи каждую неделю. По ее подсчетам, экономия составляла 240 евро в месяц.

Общество,Максим Иванов,Госдума,
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