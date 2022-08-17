В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
57 минут назад

РБК: более половины россиян выступили за запрет усыновления детей иностранцами

BFM.RUиещё 2

Более половины россиян считают, что детям-сиротам лучше оставаться в России, чем быть усыновленными иностранцами. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

РБК: более половины россиян против усыновления детей иностранцами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно этим данным, запрет на усыновление детей гражданами других государств поддержали 60% опрошенных. Четверть из них считают, что судьбу сирот надо решать по принципу «где родился, там и пригодился»: они полагают, что российские дети должны жить в России. Еще 13% считают, что российским детям небезопасно находиться за рубежом, почти столько же отдали бы приоритет российским усыновителям. А по 7% опрошенных опасаются, что на детей-сирот негативно повлияют однополые отношения или воспитание с чувством ненависти к России.

Тех, кто поддерживает иностранное усыновление, согласно опросу, — 32%. Почти каждый третий из них считает, что дети в противном случае могут лишиться возможности обрести семью и останутся в детском доме. Еще 9% респондентов из этой группы считают, что «дети важнее политики», а примерно каждый двенадцатый сказал, что у детей появится шанс на лучшую жизнь, а недружественных стран быть не должно.

В 2012 году был принят так называемый закон Димы Яковлева. Он запрещает усыновление российских детей гражданами США и стран, где разрешены однополые браки. В начале марта действие закона расширили на всех иностранцев, которых Москва считает причастными к нарушению прав россиян, а в начале августа в Госдуму внесли законопроект о запрете усыновления детей гражданами недружественных стран.

Общество,Дима Яковлев,ВЦИОМ,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители