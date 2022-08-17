РБК: более половины россиян против усыновления детей иностранцами

Более половины россиян считают, что детям-сиротам лучше оставаться в России, чем быть усыновленными иностранцами. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Согласно этим данным, запрет на усыновление детей гражданами других государств поддержали 60% опрошенных. Четверть из них считают, что судьбу сирот надо решать по принципу «где родился, там и пригодился»: они полагают, что российские дети должны жить в России. Еще 13% считают, что российским детям небезопасно находиться за рубежом, почти столько же отдали бы приоритет российским усыновителям. А по 7% опрошенных опасаются, что на детей-сирот негативно повлияют однополые отношения или воспитание с чувством ненависти к России.

Тех, кто поддерживает иностранное усыновление, согласно опросу, — 32%. Почти каждый третий из них считает, что дети в противном случае могут лишиться возможности обрести семью и останутся в детском доме. Еще 9% респондентов из этой группы считают, что «дети важнее политики», а примерно каждый двенадцатый сказал, что у детей появится шанс на лучшую жизнь, а недружественных стран быть не должно.